Компания Voith Group и Moog Inc., как разработчики, производители и поставщики готовых решений для гидравлического оборудования, подписали контракт на создание совместного предприятия.

Промтэк – промышленное оборудование

Для бесперебойной работы и конкурентоспособности промышленности XXI века; для предприятий, которые добывают сырье, материалы, топливо и энергию; для компаний, обрабатывающих продукты человеческого потребления требуется надежное техническое оснащение. «Промтэк» поставляет промышленное оборудование, соответствующее установленным мировым стандартам. Профессионализму наших инженеров и мастеров доверяют крупнейшие компании региона. Предлагаем индивидуальные технические решения.