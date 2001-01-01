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Электрооборудование представлено следующими позициями:

Скоростные системы ЧПУ.

Качественные сервоприводы, сервоусилители, серводвигатели.

Силовые источники питания для напольных машин.

для напольных машин. Коммутаторы и коммуникационные модули.

Щитовые приборы и датчики.

Многофункциональные энкодеры и преобразователи .

. Безотказная взрывозащита, барьеры искрозащиты.

Универсальные преобразователи частоты.

Температурные контроллеры.

Энкодеры.

Модульные контролеры, панели оператора и многое другое.

Вся электротехника состоит из основ, имеющих высокие экологические показатели. Она обладает повышенными степенями прочности, износостойкости, небольшим весом. Сохраняет первоначальные характеристики несмотря на многолетнее использование.

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Мы активно сотрудничаем с заводами изготовителями промышленного электрооборудования. Вы получаете несомненные преимущества, покупая наши образцы:

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